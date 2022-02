Napoli, doppio inseguimento tra manovre azzardate e marciapiedi

L'inseguimento fino a via Santa Caterina da Siena a Napoli. Lì i giovani con il volto travisato, in sella a due scooter, sono riusciti a far perdere le loro tracce. All’altezza di corso Vittorio Emanuele i centauri hanno imboccato direzioni opposte e uno di loro è stato intercettato da una volante. Così c'è stato un secondo inseguimento con manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, in traversa Privata Laganà, la pattuglia è andata a sbattere contro un marciapiedi. In questa circostanza i fuggitivi hanno abbandonato il motoveicolo e gli agenti sono scesi dall’auto di servizio per inseguirlli a piedi, rintracciandoli, poco dopo, nascosti tra alcune vetture in sosta. Un 21enne di Ercolano e un 17enne di Pozzuoli, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati per guida senza casco. Il conducente è stato anche denunciato per guida senza patente, perché mai conseguita.

