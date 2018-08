Mercoledì 1 Agosto 2018, 15:19

Ormai i residenti le hanno cambiato nome. Adesso la chiamano «Piazza del degrado maggiore», perché lo scempio che la celebre piazza del centro storico sta vivendo è l'emblema del degrado in cui versa gran parte del patrimonio artistico di Napoli. È di qualche giorno fa l'immagine indecorosa di un uomo che dorme sui gradini della chiesa di San Domenico Maggiore circondato da cumuli di immondizia, in barba all'ordinanza che ne vieta la vendita per asporto tutti i giorni dalla mezzanotte in poi. Ma non c'è mai fine al peggio, così la scorsa notte la piazza si è trasformata in un «Grand Hotel» gratuito.I MATERASSI«Venerdì scorso erano stati posizionati nei pressi delle campane della differenziata alcuni materassi con tanto di codice Asìa, che avrebbe dovuto provvedere alla raccolta la serata stessa» racconta Gennaro Esposito del Comitato per la quiete Pubblica e la Vivibilità cittadina. «Lunedì, però, alcuni fruitori della piazza hanno ben pensato di riutilizzarli a loro comodo, nel pomeriggio li hanno spostati, trasferendoli di fianco ai vasi che delimitano i tavoli del bar Scaturchio». Stanchi dei gradini, in due hanno dormito placidamente per tutta la notte fino all'alba sui materassi posti nella pubblica piazza, alla mercé di residenti e turisti, senza che le forze dell'ordine interrompessero il loro sonno ottemperando al capitolo dell'ordinanza firmata nel giugno scorso dal sindaco Luigi de Magistris che fa riferimento proprio a «Igiene e Decoro degli spazi urbani». Dove si scrive che per «la spiccata vocazione turistica della città di Napoli, è necessario assicurare, maggiormente negli spazi pubblici in cui risulta più intensa l'aggregazione sociale, l'igiene e la raccolta di rifiuti derivanti dall'esercizio delle attività e sino al termine di esse».RUMORI MOLESTIChe la raccolta degli ingombranti sia un problema diffuso, è un dato di fatto, così come il fenomeno si concentri nel Centro storico, come denunciato dal Mattino, con vicoli non più percorribili a piedi e residenti sequestrati da materassi e mobili abbandonati. «Piazza San Domenico Maggiore come la Galleria Umberto I di Napoli, è usata come bivacco sistematicamente, con o senza materassi. Non soltanto senza fissa dimora, cui i servizi sociali dovrebbero offrire maggiore attenzione, ma anche partecipanti alle famose feste degli studenti, sfiniti dalla notte alcolica» prosegue Esposito. Ma se a tutto questo si aggiunge il caos dovuto a «una movida senza regole e senza controlli», viene da sé che la vivibilità dei cittadini è ormai compromessa. «Piazza San Domenico Maggiore è ormai ostaggio di centinaia di persone che la trasformano ogni sera nel loro locale all'aperto. Si organizzano con consolle da dj, amplificatori, bidoni di birra e vino, senza dimenticare lo spaccio di droga che avviene sotto gli occhi di tutti».LA DENUNCIA«Qui non si dorme più. Non per il caldo ma per il rumore, la musica assordante dei locali e dei musicisti di strada, che terminano solo alle prime luci dell'alba, sta rendendo la nostra vita un inferno» dichiara una residente che insieme ad altri abitanti dell'area intorno a piazza Bellini ha presentato un atto di citazione al Tribunale di Napoli. «I residenti sono stanchi» sentenzia Esposito. «Si sono rivolti al Tribunale per ottenere un minimo di tutela. Il nostro Centro Antico se continua così perderà anche di interesse turistico». Nella denuncia presentata si parla di «gravissimo perturbamento della vivibilita» con rumore antropico di «migliaia di giovani si assembrano sistematicamente nella piazza e nelle strade adiacenti, dalla sera fino alle prime ore del mattino successivo sostando davanti ai tanti esercizi di somministrazione di bevande, che usano impianti elettroacustici di elevata potenza per attirare la clientela».IL RISARCIMENTOIn allegato una corposa documentazione come la relazione dell'Asl Napoli 1 Centro che «nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2017 ha accertato che in piazza Bellini, con l'uso di apparecchiature regolarmente calibrate, si e registrato un inquinamento acustico, da solo rumore antropico, che supera il limite di 55 decibel previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica, con picchi di oltre 76 decibel». Con la richiesta di condannare il Comune di Napoli «al risarcimento di tutti i danni». Il 22 novembre la prima udienza.