Napoli, il dottore del cuore artificiale: «Prolungo l'attesa per salvare la vita»

Guarda negli occhi la speranza, quando incrocia lo sguardo dei piccoli pazienti o scherza con i ragazzi ricoverati che tifano Juve. Ma il cardiochirurgo Andrea Petraio organizza anche affollate feste di Natale con i calciatori azzurri, (ovviamente, non ai tempi del Covid), ha un acquario ispirato al Meyer di Firenze dipinto in reparto, spesso cita Martin Luther King, come Muhammad Ali schiva gli attacchi e parla di doni speciali, di bimbi perduti e salvati, di solidarietà necessaria, di ricchezze immateriali, di un mondo nuovo, di cuori che tornano a pulsare. «Perché lo stop & go scandito dal primo battito durante il trapianto è un'emozione indescrivibile», dice con orgoglio.

Il professionista lavora nell'ospedale dei Colli ed è anche il dottore del cuore artificiale che aiuta i malati in attesa di una donazione a volte troppo a lungo, ha 42 anni e sin da bambino si è interessato al corpo umano. Non perché figlio d'arte: è il primo medico in famiglia, suo padre è stato comandante dei vigili urbani a Giugliano in Campania. «Da lì, all'alba, prendevo il pullman per essere puntuale in aula e seguire le lezioni universitarie. E, proprio una di quelle mattine, nei primissimi mesi di iscrizione a Medicina, decisi che volevo diventare cardiochirurgo senza mai essere stato in sala operatoria e aver visto un intervento. Ma sapevo che, tra gli organi, il cuore era quello che mi affascinava di più per la sua azione centrale: nell'anatomia e nelle funzioni». E così è stato grazie a tenacia, istinto, irrequietezza («Le mie caratteristiche», afferma) in un susseguirsi di eventi. Dal volontariato al tirocinio post-laurea, fino ad arrivare alla specializzazione.

«Allora già sentivo che avrei potuto dare il massimo in questo settore. Tutto resta fuori in sala operatoria», confida, spiegando di non aver mai avuto uno studio privato e nemmeno effettuato visite e altre prestazioni in intramoenia, la sanità a pagamento in ospedale, per dedicare il suo tempo a chi può tornare a vivere solo grazie a un gesto di amore disinteressato compiuto nel momento più doloroso, quando per un'altra persona (e famiglia) non c'è più nulla da tentare. E, per allungare l'attesa, utilizza il Berlin heart, il cosiddetto cuore artificiale, «l'assistenza meccanica tramite un dispositivo che ha aperto una seconda era dopo il primo trapianto», chiarisce il professionista che adesso abita a cinque minuti dal Monaldi, il centro di riferimento per la regione.

«Raggiungo la struttura a piedi, a volte di corsa», sorride, perché la telefonata che fa scattare la procedure di verifica di un organo, se compatibile e adatto, può partire in qualsiasi momento, del giorno e della notte. Ma ci sono anche gli sms, i WhatsApp e le chiamate per complicanze e tanti problemi in corsia che richiedono uguale celerità, oltre a un lavoro di squadra, con gli infermieri assieme ai medici in prima linea. «Non ho mai inteso i pazienti come numeri - prosegue Petraio -. Curare i più gravi, che entrano in lista per il trapianto, prevede un iter lungo: significa prenderli a un passo dal baratro e riuscire a riportarli a nuova vita». E la degenza, prima e dopo l'intervento, può durare mesi. Da due, ad esempio, c'è una 14enne che aspetta un cuore nuovo ed è solo l'ultima in elenco. Dopo Simone, pioniere e scricciolo cresciuto con l'allora primario Giuseppe Caianiello, la lezione immensa dei professori Maurizio Cotrufo e Carlo Vosa, e l'«ampolla magica» inventata da Petraio stesso per trasformare la scienza in prodigio, l'appello di Chiara e Imma raccolto da Fabio Cannavaro, l'impegno indimenticato dell'avvocato Giuseppe Campagnolo pronto a organizzare un film per sostenere il sì alla donazione. E l'eccezione di Massimo, l'energia e l'ostinazione di mamma Dafne e di tanti altri che si fanno forza restando insieme, uniti in una onlus dal nome che è più di uno slogan: «Donare è vita».

Petraio oggi è responsabile del reparto di assistenza meccanica al circolo e dei trapianti nei pazienti adolescenti, un incarico avuto al termine di un periodo più buio del Covid perché segnato dalla temporanea sospensione dei trapianti pediatrici a Napoli. «L'incidenza del virus nei nostri pazienti oggi è in linea con quella italiana e più bassa rispetto alla media tra la popolazione normale», certifica il primario. Facile intuirne le ragioni. «Le precauzioni anti-contagio erano già adottate nella struttura, visto che gli immunodepressi hanno rischio maggiore di contrarre tutte infezioni: disinfettante mascherina e isolamento, dunque, sono all'ordine del giorno».

Ma per i trapianti, aggiunge l'esperto, «abbiamo registrato un incremento delle attività a fronte di un decremento nazionale, 10 gli interventi garantiti nel 2020, 23 in totale considerando anche quelli per gli adulti (più 5 assistenze meccaniche). Tra loro, un mio coetaneo finalmente ha potuto incontrare i figli, il 24 dicembre». È stato un bel modo di trascorrere la vigilia di Natale. «Non i medici», avverte Petraio, ma i bambini sono i veri eroi di questa pandemia, soprattutto i figli di noi operatori sanitari, che talvolta hanno dovuto rinunciare anche a un abbraccio». Sposato con un'oncologa, sua compagna di corso in Ateneo, lui ne ha due. E la primogenita già preferisce il camice al pigiama, quando aspetta che suo papà rientri a casa chissà quando e sogna a occhi aperti di poter salvare altre vite umane. «Un po' tutti possiamo».

