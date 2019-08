Napoli, dramma nei campi di Varcaturo: lavoratore ucciso dal caldo mentre raccoglie meloni

Sabato 31 Agosto 2019, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morto di infarto mentre raccoglie meloni in una serra a Varcaturo. Il malore improvviso lo ha stroncato a 55 anni mentre in un terreno a Varcaturo. L’uomo Pasquale Fusco lavorava in nero in uno dei tanti fondi della fascia costiera. Accusato di sfruttamento e di omicidio colposo il proprietario dell’appezzamento di terreno. La salma del povero operaio è stata trasportata al secondo policlinico per gli esami autoptici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano diretti dal capitano Andrea Coratza che hanno avviato un’indagine. È probabile che l’uomo sia morto a causa del fortissimo caldo dell’altro giorno all’interno della serra nella quale lavorava.La vittima veniva pagata 40 euro al giorno e, racconta la moglie, si svegliava alle tre del mattino.