Napoli, il dramma di Luca: «Deriso dai bulli per i miei brufoli, via dalla scuola»

«La prima volta che mi hanno preso in giro, ho riso insieme a loro. Credevo fossero amici. Col tempo quegli sfottò si sono trasformati in un calvario quotidiano». Luca (il nome è di fantasia) ha 16 anni, frequenta il terzo anno di un istituto professionale di Napoli che, per ovvi motivi, non vuole rivelare. Il suo incubo è iniziato quando era in un’altra scuola. «Quando entrai in classe il primo giorno - racconta - i miei compagni notarono subito il mio viso pieno di brufoli e da allora iniziarono a deridermi davanti agli insegnanti e alle ragazze con insulti, minacce, finanche sputi addosso». Col passare dei giorni quegli atti di bullismo costrinsero il ragazzo a trasferirsi in un altro istituto: «Quando arrivarono al punto da diffondere la voce che fossi omosessuale, dicendo che le ragazze non si fidanzavano con me a causa del mio aspetto - aggiunge - sono scappato via. Ora sto bene e il rapporto con i compagni è splendido». Luca ha partecipato al Maschio Angioino alla presentazione di «Off Line - La vita oltre lo schermo», progetto itinerante per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con l’associazione «Un’altra storia».





Venerdì 1 Marzo 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA