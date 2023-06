Napoli, arriva la «Dream room» per coccolare le pazienti oncologiche al distretto Asl del Vomero

Curare il corpo ma anche l'anima perché prendersi cura di un paziente, significa anche andare oltre la sua cartella clinica. E' questa la filosofia del distretto 27 dell'Asl Napoli 1 Centro, dotato di un ambulatorio da record non solo per il tipo di assistenza che fornisce ma soprattutto per il modo in cui viene realizzata.

E' il servizio messo in atto dal Picc team, nome che deriva dai cateteri utilizzati come accessi venosi centrali per eseguire facilmente e in sicurezza, le terapie endovena specie per i pazienti oncologici.

L'ambulatorio, primo e unico in città, ha una marcia in più per sua la “Dream room”, dove i pazienti vengono seguiti e coccolati da professionisti dell'estetica per ricevere trattamenti, piccoli doni o semplicemente, consigli.

L'ambulatorio, inserito nella Rete Picc Italiana che riguarda la gestione dei cateteri centrali ad inserzione periferica, è nato 5 anni fa e continua ad essere l'unico servizio territoriale di questo tipo a Napoli, dal momento che gli altri ambulatori si trovano negli ospedali.

«Realizziamo una media di 900 impianti all'anno per i quali seguiamo anche la manutenzione e la pulizia con tempi brevi e senza liste di attesa» spiega Adele Maria Marzocco, coordinatrice dell'ambulatorio Picc che sottolinea «l'alta percentuale di platea femminile che riguarda circa l'80% delle pazienti colpite da cancro alla mammella oppure ovarico».

«Basta telefonare e prendere un appuntamento, recandosi al distretto con una semplice impegnativa - aggiunge la dottoressa - successivamente si fissa un giorno a settima per la pulizia ma quello che più apprezzano i pazienti, è il clima familiare del team composto sempre dagli stessi sanitari che diventano un punto di riferimento».

La «stanza dei sogni», è nata da qualche anno e, oramai, è diventata uno dei punti di forza dell'ambulatorio perché «prendersi cura delle esigenze non strettamente cliniche dei pazienti, favorisce l'aumento di autostima e li aiuta psicologicamente, fornendo un'assistenza verso tutta la persona che non è la sua malattia» chiarisce Raffaele Iandolo, direttore del distretto Asl vomerese, impegnato anche nell'ampliamento degli orari degli sportelli. «La stanza è stata allestita con dei camerini per il trucco e punti di relax dove interagire con le volontarie che sono pronte, ogni giorno, a prendersi cura dei pazienti con trattamenti estetici, trucchi ma anche semplici consigli per la cura di sè» racconta Anna Napolitano, la fondatrice della Dream Room che con il suo gruppo di volontarie supporta l'utenza con un'assistenza che va oltre il lato estetico.

Alcune delle volontarie, sono state pazienti del Distretto 27 e dopo la guarigione, hanno scelto di donare sorrisi e tempo a chi sta combattendo la propria malattia, altre ancora hanno un passato doloroso legato a familiari che non ci sono più e infine, ci sono le volontarie che non rinunciano alla Dream Room perchè la «vera ricchezza sono le emozioni che regalano le pazienti».

Per Anna che da più di due anni, si prende cura dei sogni della platea dell'ambulatorio Picc «la malattia, spesso, trasforma il corpo e aiutare chi si sta curando, a sentirsi meglio con sé stesso, rappresenta un modo per supportarlo anche dal punto di vista emotivo».