Napoli, droga a piazza Bellini, arrestati tre spacciatori: uno è minorenne

Lunedì 11 Giugno 2018, 13:10

In piazza Bellini i carabinieri della compagnia Napoli-centro, del nucleo radiomobile di Napoli e del reggimento Campania hanno tratto in arresto per spaccio due 22enni (Ousman Kanteh, del Gambia, già noto alle forze dell'ordine e Ebraim Bah, del senegal, incesurato) e un 16enne gambiano fermati dopo aver ceduto delle dosi di stupefacente a 2 “clienti” anche loro bloccati e segnalati alla prefettura. Agli spacciatori sono stati sequestrati altri 4 involucri di marijuana 7 stecchette di hashish. I maggiorenni sono in attesa del giudizio direttissimo mentre il minore è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza ai colli Aminei.Controlli anche alla circolazione stradale con 80 contravvenzioni elevate per lo più per guida senza casco, guida senza patente e mancanza di assicurazione; 14 i ciclomotori e motocicli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo. Identificati dai militari circa 550 soggetti tra cui più di 100 minori. Riguardo i parcheggiatori abusivi ne sono stati sanzionati 8 nella zona dei “baretti” di chiaia.