Napoli, scoperta la coppia della cocaina: lei è incinta, lui è il cugino del boss

Venerdì 9 Marzo 2018, 14:36

Incinta di tre mesi e in compagnia del marito, gestiva una fiorente piazza di spaccio al corso Meridionale, ma sono stati scoperti dalla polizia di Stato e arrestati.Al termine di un'intensa attività investigativa, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia e della Squadra Mobile hanno fatto irruzione nell’appartamento della coppia, sorprendendoli in flagranza.Nel corso della perquisizione, è stata sequestrata una busta in carta riposta sul tavolo in cucina, contenente 33 dosi già confezionate di cocaina, 4 diverse buste in cellophane contenenti cocaina in polvere e in forma solida, pronta per essere tagliata, e un bilancino di precisione. In camera da letto, invece, sono stati rinvenuti 640 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, un borsello contenente una dose di cocaina e sei dosi di ecstasy.La donna, Catia Nappi, che proprio oggi festeggia 28 anni, è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari in quanto incinta; il marito, Giuseppe Rinaldi, pregiudicato di 31 anni, un tempo abitante nella zona delle Case Nuove, è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale. È il cugino del più noto Ciro Rinaldi, conosciuto negli ambienti criminali con lo pseudonimo “My-way”, capo dell’omonimo clan che opera nel quartiere San Giovanni a Teduccio.