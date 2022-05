Napoli, sorpreso con droga: arrestato 25enne

Gli agenti del commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi della stazione della Circumvesuviana di via Bartolo Longo hanno notato una persona a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha invertito il senso di marcia per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 9 involucri di marijuana e di 225 euro; inoltre, con il supporto di una pattuglia del Commissariato San Giovanni-Barra, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione in via Camillo de Meis dove, in una cantinola in uso all’uomo, hanno rinvenuto altre bustine contenenti la stessa sostanza per un peso complessivo di circa 400 grammi. R.A., 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.