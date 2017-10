A Boscoreale, i carabinieri della locale stazione durante un servizio antidroga hanno tratto in arresto Annunziata Matrone, 42enne del luogo. E' stata bloccata in via Marchesa, subito dopo la cessione a una 46enne di una dose di cocaina.



La perquisizione domiciliare effettuata a casa di Matrone subito dopo ha portato al rinvenimento di altri 3,3 grammi di coca in dosi e di materiale per il confezionamento. L’acquirente è stata segnalata al prefetto. L’arrestata attende il rito direttissimo.

Sabato 21 Ottobre 2017, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 11:03

