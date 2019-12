Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona delle “Case Nuove”, hanno effettuato un controllo in un appartamento di via Padre Ludovico da Casoria per verificare la presenza di armi o droga.



Nell'abitazione, occupata da una donna, i poliziotti hanno rinvenuto un sacchetto contenente 450 grammi circa di marijuana confezionata in 5 buste, un bilancino e diversi involucri per il confezionamento della droga. La donna, Emanuela Salzano, napoletana di 37 anni, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.