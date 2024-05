Napoli, droga nel borgo di Sant'Antonio Abate: arrestato 61enne

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo che stava stazionando a bordo strada.

L'uomo è stato avvicinato da una persona che ha ricevuto qualcosa in cambio di una banconota. Gli agenti sono intervenuti bloccando, con non poche difficoltà, sia l'indagato, trovato in possesso di 5 involucri contenenti cocaina, sia l'acquirente, trovata in possesso della dose appena acquistata.

Per questi motivi, il 61enne di origine tunisina con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; l'acquirente, invece, è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.