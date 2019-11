© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto panetti di cocaina pura del peso di 4 chili e mezzo, in più 40 buste di marijuana del peso di 21 chili e 600 grammi: sul mercato avrebbero fruttato più di 400mila euro.I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli li hanno trovati a casa di V.C., 32enne incensurato di San Pietro a Patierno, che li aveva nascosti su un soppalco.Arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, è stato tradotto in carcere.