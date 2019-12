Lunedì pomeriggio i poliziotti del Commissariato San Ferdinando, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto, all’interno di un cortile di uno stabile in via Pallonetto a Santa Lucia a Napoli, 255 dosi di cocaina per un peso di circa 51grammi.

