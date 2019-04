Napoli, spacciatrice lancia dal balcone un sacchetto pieno di cocaina

Sabato 13 Aprile 2019, 16:39

Gli agenti della VI sezione Squadra Mobile hanno arrestato Nunzia Todisco, 44 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti sono intervenuti poco dopo le 22 in via Rua Francesca, per eseguire un controllo presso l’abitazione della donna: prima di aprire la porta di casa la Todisco ha lanciato da un balcone un sacchetto di carta, recuperato da altri agenti che erano rimasti in strada.All’interno c'erano oltre 300 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento della sostanza stupefacente.