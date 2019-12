Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di controllo del territorio nella zona di Fuorigrotta, hanno notato un giovane che alla loro vista si è dato alla fuga disfacendosi di una scatola. I poliziotti lo hanno bloccato e recuperato il pacco contenente un bilancino elettronico di precisione, 4 involucri e 13 dosi già confezionate di marijuana del peso di 24 grammi. In seguito al controllo presso l’abitazione sono stati rinvenuti 125 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e bustine utilizzate per il confezionamento. Il giovane, minorenne, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA