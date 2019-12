Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in un hotel di corso Arnaldo Lucci per notificare ad un ospite della struttura un provvedimento da parte dal Tribunale di Rovereto.



L'uomo è stato trovato in possesso di quasi 2 kg di hashish e della somma di 210 euro.



D. P., 21enne romano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. Ultimo aggiornamento: 14:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA