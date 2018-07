Napoli, il droga market della camorra per i camionisti dell'ortomercato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 11 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cliente: «Amico, quella roba che mi hai venduto ieri era proprio una latrina. Se devo buttare così i soldi, dimmelo prima». Pusher: «Era un po' leggera, è vero... Passa stasera: se non ti soddisfa ti rimborso...». Soddisfatti o rimborsati: eccolo, il «customer satisfaction» della camorra di San Giovanni a Teduccio. Un giro vorticoso di denaro dietro lo spaccio di cocaina gestita dal clan Formicola - egemone nel quartiere conosciuto come il «Bronx» della zona orientale di Napoli.All'alba di ieri i carabinieri del comando provinciale di Napoli irrompono nel fortino di uno dei gruppi criminali più agguerriti della periferia inquieta che si contende a colpi di «stese» e di agguati il controllo del traffico di droga. Su richiesta dei pm della Direzione distrettuale antimafia il gip del Tribunale di Napoli Dario Gallo firma un'ordinanza che assicura alle patrie galere 20 pericolosissimi soggetti accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione di stupefacenti. Grazie alle indagini dei militari dell'Arma vengono così alla luce le attività illecite di due gruppi criminali collegati per la commercializzazione di droga, prevalentemente cocaina. Un business, quello legato allo spaccio di polvere bianca, capace di far introitare ai camorristi centinaia di migliaia di euro al mese.Un fiume di cocaina. Tanta droga. E i clienti che si rivolgevano al clan Formicola venivano assecondati, persino quasi coccolati: «Se la roba non vi piace vi rimborsiamo la prossima volta con una dose gratis». Così si fidelizzavano i tossicodipendenti. Ad assicurare le consegne ci pensavano i «pony express» del clan: veri e propri corrieri che garantivano le consegne a domicilio. La cocaina veniva ordinata via telefono o addirittura attraverso i più diffusi social network: consegne assicurate «H24» ovunque, anche all'esterno di plessi scolastici a studenti e a imprenditori presso le loro aziende.