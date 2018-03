Domenica 4 Marzo 2018, 11:12

È stato sorpreso dai carabinieri mentre stava nascondendo eroina e cocaina in un anfratto ricavato in un muro: in manette è finito Ernesto Monaco, 18enne di San Giovanni già noto alle forze dell'ordine.Nel nascondiglio, in una parete di uno stabile di via Comunale Ottaviano, i militari hanno trovato una busta con circa 6 grammi di eroina in dosi pronte per lo spaccio al dettaglio e una dose di cocaina. Al giovane sono stati sequestrati anche 75 euro ritenuti provento dello spaccio.