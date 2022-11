Napoli, droga nascosta in una busta: preso lo spacciatore

Scambio di droga e soldi in via Miano, i poliziotti hanno seguito lo spacciatore, che ha tentato di gettare una busta tra le piante sul ciglio della strada. Raggiunto e bloccato, è stato trovato in possesso di due involucri con della marijuana e 725 euro e, nella busta, ne nascondeva altri 82 con 56 grammi della stessa sostanza.



G.C., 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.