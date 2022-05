Napoli, droga nascosta nei box e nel vano caldaia: un arresto

È uscito da uno stabile di via Contieri a Napoli, è salito a bordo di un’auto per poi allontanarsi velocemente. Ma il 31enne napoletano è stato notato dai poliziotti ch elo hanno raggiunto e bloccato, rinvenendo 8 involucri contenenti 28 grammi circa di hashish, 4 bustine con 4,5 grammi circa di marijuana e diverso materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, gli operatori hanno effettuato una perquisizione nel palazzo e, in un vano caldaia, hanno rinvenuto due bilancini di precisione e un cellulare. E, in alcuni box abbandonati, hanno rinvenuto 90 panetti di hashish dal peso di oltre 9 chili. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli, spaccio di cocaina nella Torretta: arrestato 43enne con... LA RAPINA Caivano, tentò di rapinare macelleria lo scorso dicembre:... I CONTROLLI Controlli a Casoria: multe a commercianti, fermato un uomo armato di...