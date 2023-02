Napoli, droga nel bidone e il pusher già arrestato cerca una via di fuga

A Scampia, in via Monte Rosa, i poliziotti hanno notato un uomo che aveva appena prelevato una bustina da un bidone della spazzatura poco distante, consegnandola a un automobilista in cambio di denaro. Lo hanno, dunque, bloccato, trovandolo in possesso di 225 euro, mentre hanno rinvenuto nel bidone 16 pezzi di hashish del peso di circa 25 grammi e 29 bustine contenenti circa 34 grammi di marijuana. C.P., 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel centro storico, in via Carbonara, gli agenti hanno invece identificato un 38enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio, dove è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Inutile il tentativo di nascondersi in un palazzo alla vosta delle divise: arrestato per evasione.