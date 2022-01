Napoli, droga nella cabina armadio e le piante di marijuana in cantina

Abitazione in via Villa Bisignano a Barra al centro dei controlli. Lì i poliziotti hanno trovato, nascosti all’interno della cabina armadio della camera da letto, 9 barattoli con 246 grammi circa di marijuana. Non solo: nella cantina di pertinenza, hanno sequestrato 8 piantine di marijuana coltivate in due serre complete di lampade e sistemi di areazione per accelerarne la crescita. F.F., 47enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.