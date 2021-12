Napoli: preso spacciatore, nascondeva le dosi ​dietro un contenitore per i rifiuti

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via degli Ortolani (San Pietro a Patierno) un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da un sacchetto nascosto dietro un contenitore di rifiuti, l’ha consegnata ad una persona in cambio di denaro. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 460 euro mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nel sacchetto 14 stecche di hashish del peso di circa 17 grammi e 10 bustine contenenti 13 grammi circa di cocaina. Sergio Iodice, 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

