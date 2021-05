Napoli, va in giro per Chiaia con droga e proiettili: preso 40enne

In giro per Chiaia con droga e proiettili. Carabinieri arrestano 40enne Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli finalizzati alla ricerca di armi e droga. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno notato nel quartiere Chiaia – in via Giordano Bruno - Edoardo Musella, 40enne di casoria già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo era a bordo di un’auto presa a noleggio e il suo comportamento non ha convinto i militari che hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 1 caricatore con all’interno 7 proiettili calibro 9x17 ed di una busta con all’interno 5 grammi di cocaina. In tasca anche la somma contante di 2385 euro – anche questa sequestrata perché ritenuta provento illecito.

La perquisizione è stata estesa anche nell’abitazione del 40enne. Lì, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3 proiettili calibro 9x21 e 5 proiettili calibro 9x19. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di armi o munizioni da guerra e detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.