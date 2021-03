Napoli, San Giovanni a Teduccio: sorpreso con la droga, arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in corso San Giovanni a Teduccio un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di un sacchetto contenente 51 grammi circa di marijuana.



Luca Di Dato, 20enne pompeiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo e privo di mascherina; inoltre, gli sono state contestate le violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e per mancata copertura assicurativa, e lo scooter è stato sottoposto a sequestro.