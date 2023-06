Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Cassano un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 11 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,1 kg.

A.L., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.