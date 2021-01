Napoli, controlli a Secondigliano e Rione Berlingieri: droga a fiumi e raffica di sequestri

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto dei Nibbio, delle Unità Cinofile antidroga e antiesplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’elicottero del IV Reparto Volo della Polizia di Stato, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Secondigliano e Rione Berlingieri.

Nel corso dell’attività sono state identificate 96 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, controllati 46 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo, e sono state contestate 8 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per mancata revisione periodica e per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro.

I poliziotti hanno sanzionato il gestore di un bar in corso Secondigliano e il titolare di un panificio in via Cassano per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché non avevano esposto la tabella indicante il numero di persone che potessero accedere ai locali; inoltre, personale dell’ASL ha sanzionato il titolare del panificio per violazioni delle norme igieniche e, per tale motivo, è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale.

Ancora, durante un controllo in un appartamento in via Abate Desiderio, gli agenti hanno rinvenuto una busta con 41 grammi circa di marijuana ed hanno denunciato C.T., 43enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente; mentre, grazie al cane antidroga Trilly, hanno rinvenuto sul tetto di uno stabile di via Monte Faito, occultati dietro ad alcuni materiali abbandonati, 5 involucri con 67 grammi circa di cocaina.

Infine, sono state controllate 11 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

