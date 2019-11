Sette chili di hashish nascosti nella borsa frigo, ​maxi sequestro di droga a Pianura

Gli agenti del commissariato di Pianura, durante un servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in un appartamento di via Comunale vecchia hanno rinvenuto e sequestrato 70 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 7 chili.



La droga era nascosta in parte in una borsa frigo ed in parte in un armadio di una delle camere da letto.

Luciano Russo, napoletano 24enne, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.