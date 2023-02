Napoli, trovato con droga e oltre 500 euro: denunciato 17enne di Casamicciola

Cocaina, smartphone e centinaia di euro. Questo il materiale in possesso di un 17enne di Casamicciola fermato dagli agenti del Commmissariato Vicaria-Mercato e dell'Ufficio Prevenzione Generale. L'episodio è accaduto in via Santa Caterina a Formiello, nel centro storico. I poliziotti hanno visto il giovane disfarsi in fretta della droga, in particolare di 4 involucri contenenti circa 1,2 grammi di cocaina. Sono stati poi individuati anche il cellulare e 569 euro in contanti.

Gli agenti hanno anche effettuato un controllo presso la sua abitazione, trovando altri 100 euro e due pistole a salve prive di tappo rosso. Il 17enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e affidato ai genitori.