Napoli, la droga per gli studenti con ordinazioni al telefono

Sabato 7 Aprile 2018, 19:57 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In violazione agli obblighi della misura cautelare a cui era sottoposto, Giuseppe Fuiano, pregiudicato di 34 anni, era solito ricevere, sulla sua utenza cellullare, ordinativi di droga da smerciare davanti agli istituti scolastici.A scoprire l’illecita attività del 34enne ed arrestarlo sono stati gli agenti del commissariato di San Carlo all'Arena che, stamane, hanno fatto irruzione nella sua abitazione in via Calata Capodichino.Nel corso di una perquisizione domiciliare, infatti, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato, in un armadio della camera da letto, 12 confezioni in cellophane, contenenti hashish, utili per il confezionamento di circa 40 dosi.All’interno di un borsello, inoltre, sequestrata la somma in contanti di €.11.045,00, suddivisa in banconote di vario taglio.I poliziotti hanno anche rinvenuto uno smartphone, contenente due sim card, sul quale, nel corso della perquisizione, giungevano due chiamate ove, altrettanti interlocutori, chiedevano al 34enne di portare dosi di droga fuori a due diversi istituti scolastici.