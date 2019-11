Napoli, droga e telefoni cellulari sequestrati nel carcere di Poggioreale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora droga e telefonini cellulari sequestrati dalla polizia penitenziaria nel carcere napoletano di Poggioreale. Lo rende noto, dell'Osapp. Tutto grazie, continua il sindacalista, «a un'operazione di intelligence e all'encomiabile lavoro dei poliziotti penitenziari in forza nell'istituto partenopeo si è ritrovati tre telefonini che probabilmente, sono la punta di un iceberg. Grazie alla presenza costante delle unità cinofili impiegate al reparto colloqui e non solo, se è riusciti ad evitare ulteriore ingresso di sostanze stupefacenti che avveniva con vari stratagemmi».Il segretario provinciale Osapp di Napoli evidenzia, l'operato di tutti gli agenti in servizio a Poggioreale che, sottolinea, «ogni giorno con spirito di Corpo ed abnegazione, contrastano e gestiscono una realtà assai difficile che può sembrare fuori controllo, ma che è solo lo specchio delle improduttive scelte politiche messe in campo nel reinserimento sociale di soggetti abituati al crimine in maniera reiterata». «La presenza di un'Amministrazione Penitenziaria vicina al personale di polizia - conclude Castaldo - fa sì che si curi l'interesse collettivo di tutti, mettendo al primo posto il benessere del personale dal quale scaturisce un lodevole servizio pubblico: il provveditore regionale Antonio Fullone, da subito si è adoperato affinché ci fosse sicurezza per tutti, tenendo una realtà penitenziaria campana molto complessa sotto controllo».