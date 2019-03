Napoli, decollano i droni nella Terra dei fuochi: scoperta la prima discarica abusiva

Lunedì 4 Marzo 2019, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2019 20:10

Al via nella Terra dei fuochi, tra le province di Napoli e Caserta, i controlli dall'alto con un occhio elettronico: un drone dei carabinieri sorvolerà le aree a rischio con l'ausilio di speciali telecamere in grado di rilevare anche le variazioni di temperatura.Il nuovo mezzo è stato presentato oggi a Marano: per ora c'è in funzione una sola unità ma si conta di disporre presto di altri droni per controlli contemporanei su una più ampia superficie. La vigilanza dal cielo ha già prodotto risultati: a Somma Vesuviana è stata scoperta una discarica abusiva, all'interno dell'area di un ex stabilimento industriale protetta da alti muri, che con le normali verifiche dal suolo non sarebbe stato possibile notare.