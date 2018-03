Napoli, i dubbi sulla morte del turista ubriaco: «Forse tentava di fuggire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Marzo 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 10:08

«La vedete quella terrazza in alto? Fatevi più indietro, così la vedete meglio - la signora è infervorata, vuole spiegare a tutti i costi la sua versione - Ecco, secondo voi una persona che cade su quella terrazza, con un salto così piccolo, può mai morire? Certo che no, secondo me c'è qualcosa sotto». Largo Donnaregina, l'argomento del giorno è la tragedia che si è consumata nella notte, ognuno ha la sua ipotesi, segue le sue teorie, racconta la sua verità: però nessuno è stato testimone, anche perché tutto è avvenuto nel cuore della notte.Sarà colpa dei programmi tv che rovistano nel torbido d'ogni storia, però ciascuno è pronto a sussurrare che «questa storia non convince», anche se poi non esistono altre certezze se non quelle delle forze dell'ordine che attribuiscono la tragedia ai fumi dell'alcool dopo una serata di baldoria.Anche se il cuore della storia è largo Donnaregina, dove c'è il terrazzo sul quale è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo, la verità è nascosta a via Duomo, qualche metro più in là, nel primo palazzo sulla sinistra dopo l'incrocio. Gli stranieri avevano preso alloggio lì, in una casa vacanze al numero 109. Ed è da quella casa che è partito l'assurdo percorso che ha condotto alla tragedia.All'ultimo piano c'è un appartamento molto ben arredato e considerato accogliente da ogni visitatore, almeno da quelli che hanno lasciato commenti online. Il punto forte è un terrazzino con vista sui tetti della Napoli antica, nelle foto è circondato da piante e da un'inferriata, anche nella realtà è così. Al citofono non ci sono dettagli che lascino pensare a una struttura ricettiva, bisogna faticare per cercare il pulsante giusto da pigiare: buonasera è questa la casa vacanze? La donna risponde con garbo ma chiede di non vedere la sua casa ulteriormente invasa, dopo una giornata di dolore trascorsa assieme alle forze dell'ordine che ricostruivano l'accaduto.