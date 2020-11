Specchi, scaffali e manichini: in un «basso» l'atelier del falso a Napoli

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Calasanzio hanno notato tre persone che si sono allontanate frettolosamente dopo essere uscite da uno stabile.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di loro accertando che aveva allestito, in un terraneo del palazzo, un vero e proprio negozio con scaffali, manichini, specchi e spazi per la misurazione dei capi, ed hanno rinvenuto 259 capi d’abbigliamento recanti marchi contraffatti di note griffe; inoltre, con il supporto di personale tecnico dell'Enel, hanno accertato che il contatore era stato allacciato abusivamente alla rete pubblica.

F.E., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione, contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e furto di energia elettrica, mentre la merce ed il locale sono stati sottoposti a sequestro.

