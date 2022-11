Napoli, due uomini accoltellati sul campo di calcetto

Questa notte i carabinieri della stazione di Fuorigrotta sono intervenuti presso l’ospedale San Paolo di Napoli per due uomini feriti, un 39enne e un 37enne già noti alle forze dell'ordine e colpiti verosimilmente con arma da taglio.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, i due sarebbero stati feriti da un altro giocatore durante una partita di calcetto organizzata in un campo sportivo in via comunale Masseria Grande a Pianura. Quindici i giorni di prognosi prescritti a entrambi per ferite multiple da taglio.