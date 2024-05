Aggrediti a Napoli due agenti della polizia municipale mentre effettauvano un intervento di prevenzione sull'area pedonale di Via Toledo.

È accaduto nel pomeriggio di ieri, verso le ore 17:00, nei pressi della sede del Banco di Napoli. Gli agenti avevano fermato un uomo extracomunitario, trovato in possesso di borse contraffatte esposte su un lenzuolo sul marciapiede.

APPROFONDIMENTI Afragola, arrestato 28enne per spaccio Lite condominiale finisce a colpi di pistola Napoli, pizzaiolo accoltella un collega: caccia all'aggressore

L'uomo ha opposto resistenza cercando di evitare il sequestro della merce e ha richiamato l'attenzione dei passanti. Alcune persone, tra cui dei turisti spagnoli, hanno sostenuto l'uomo favorendone la fuga e impedendo agli agenti di portare a termine l'intervento. Gli agenti hanno riportato lesioni guaribili in sei giorni.

Sono in corso indagini per identificare l'identità del fuggitivo e delle persone che hanno ostacolato l'azione degli agenti. Durante i controlli sono stati effettuati 8 sequestri amministrativi per un totale di 1355 articoli contraffatti.