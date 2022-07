Napoli, chiacchierano in strada ma sono ai domiciliari: arrestati due uomini

Chiacchieravano in strada, ma erano ai domiciliari: una 'imprudenzà costata cara a due napoletani di 20 e 46 anni, che sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione Traiano. I due, agli arresti per diversi reati e in attesa di giudizio, sono stati riconosciuti dai militari mentre parlavano vicino alle loro abitazioni.