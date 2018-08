Durante un servizio di contrasto al contrabbando di sigarette i carabinieri della compagnia “Stella” hanno tratto in arresto Ruslan Zinchuk, 35enne e Vadzim Hayeusky, 39enne. I militari li hanno bloccati su via Galileo Ferraris mentre erano alla guida di 2 suv con targhe tedesche di proprietà di una nota società di noleggio: trasportavano in totale 350 chili di pacchetti di sigarette privi del sigillo dei monopoli di stato. Sigarette e auto sono state sequestrate. Gli arrestati attendono il rito direttissimo.

Giovedì 2 Agosto 2018, 09:43

