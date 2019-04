Napoli città a pezzi: due condomini sotto accusa per il turista ferito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rabbia, ricerca dei responsabili, sale operatorie, azioni legali, paura per altri luoghi della città che crolla, come l'insegna del Cinema Adriano, e proposte per evitare che riaccada: questi gli elementi che si rincorrono nel giorno successivo a quello della tragedia sfiorata all'angolo tra corso Umberto e Porta di Massa, dove lunedì mattina un dragone di ghisa si è staccato dal palazzo della farmacia di Mezzocannone e ha preso in pieno la tempia destra di Sebastian Schumann, un turista tedesco non ancora maggiorenne che, appena sbarcato dalla nave da crociera, visitava per la prima volta il centro storico di Napoli in compagnia dei suoi familiari. Ieri, però, è stato anche il giorno del sollievo: Sebastian è stato operato all'Ospedale del Mare. L'intervento è riuscito, anche se la prognosi resta riservata.