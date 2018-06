Martedì 26 Giugno 2018, 20:13 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 20:55

Un senzatetto è stato aggredito, senza apparente ragione, oggi pomeriggio nella zona di Montecalvario. L’uomo, accompagnato al pronto soccorso con una ferita al volto, ha raccontato di essere stato picchiato da due ragazzi sui 25 anni arrivati in scooter che gli hanno sottratto il bastone e lo hanno colpito sul naso. Si trova attualmente ricoverato in osservazione al Cardarelli per trauma al setto nasale.Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.