Napoli, due incidenti mortali: 35enne muore travolto sull'asfalto e un centauro perde la vita in uno schianto

Due gravi incidenti mortali si sono verificati questa sera a Napoli, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro nel quartiere Arenaccia e al Vomero. Il primo, avvenuto intorno alle 19.00 su via Arenaccia, è stato un investimento pedonale che ha causato la morte di un 35enne napoletano che stava attraversando la strada insieme alla sua fidanzata, ferita solo lievemente.

La coppia è stata travolta da una Volkswagen golf condotta da un 59enne napoletano e l'esatta dinamica dell'impatto è al vaglio degli accertamenti dell'Infortunistica stradale della polizia municipale. Gli agenti comandati da Antonio Muriano, hanno sequestrato l'auto e sottoposto il conducente che è inidiziato per omicidio stradale, agli esami tossicologici.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 21.00 all'altezza dell'incrocio tra via Vincenzo Gemito e via Francesco Fracanzano dove c'è stato lo scontro tra una Vespa ed un'automobile. Per il centauro alla guida non c'è stata possibilità di salvarsi dai gravi traumi riportati nell'impatto nonostante i soccorsi dell'ambulanza del 118 mentre la moglie che era al posto di passeggero, è ricoverata presso l'ospedale Cardarelli. Anche in questo caso i poliziotti dell'Infortunistica stradale che procedono alle indagini, hanno sottoposto a sequestro i veicoli e predisposito gli accertamenti tossicologici per l'automobilista.

