Napoli: due indagati per l'omicidio di Francesco Feldi, ucciso nel 2011

Due arresti per l'omicidio di Francesco Feldi, affiliato al clan camorristico Sacco-Bocchetti ucciso a Napoli il 19 febbraio 2011. I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di Carmine Amato, 41 anni, e Raffaele Teatro, 32 anni, ritenuti affiliati di spicco del clan Amato-Pagano, entrambi già detenuti per altra causa, che risponderanno di concorso in omicidio pluriaggravato.