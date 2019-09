Lunedì 30 Settembre 2019, 16:56

La Sezione Financial Cybercrime della Polizia Postale di Napoli è riuscita a incastrare due pericolosi truffatori informatici, nigeriani residenti nel nostro Paese, responsabili di una sofisticata frode informatica nota come B.E.C. (Business Email Compromise).In pratica i due intercettavano le mail tra fonitori e clienti, rubavano le identità digitale ed attraverso falsi indirizzi email, si appropriavano di notevoli somme di denaro.La frode era messa a segno grazie al fatto che i due nigeriani studiavano le vittime, assumendo informazioni e abitudini, individuando i rapporti personali e commerciali che intrattenevano i commercianti. Poi scattava l'email spoofing, vale a dire l’attivazione, attraverso specifici software, di una casella di posta elettronica apparentemente del tutto identica a quella reale, attraverso cui gli hacker contattano la vittima finale della frode inducendola con l’inganno ad effettuare pagamenti molto ingenti con il pretesto di dover saldare fatture commerciali.Le indagini della Polizia Postale di Napoli sono partite dalla denuncia presentata dall’amministratore delegato di un azienda campana operante nel settore della commercializzazione di gas industriale, il quale si era improvvisamente accorto che un bonifico di ben € 236.000,00, disposto dal proprio conto corrente a saldo di una fattura commerciale, non era pervenuto al reale beneficiario, bensì su un diverso conto, comunicatogli con una email inviata dai cyber criminali che si erano sostituiti al reale partner d’affari.I complessi accertamenti tecnologici e finanziari compiuti dalla Polizia Postale di hanno condotto gli investigatori ad una filiale di Poste Italiane di Torino, ove risultava aperto un conto corrente a nome di un cittadino nigeriano, residente nel capoluogo piemontese.Da lì, il denaro era stato poi trasferito immediatamente su un conto intestato allo stesso cittadino nigeriano, ed ancora su una diversa carta di pagamento riconducibile ad una donna, anch’essa di nazionalità nigeriana e residente a Torino.Immediatamente dopo aver ricevuto la denuncia, la Polizia Postale di Napoli ha posto sotto sequestro tutti i citati conti correnti, riuscendo a recuperare gran parte della somma sottratta dai truffatori.Successivamente, al termine delle indagini, i due sono stati arrestati mentre venivano sequestrati tutti i conti correnti su cui veniva riciclato il denaro.