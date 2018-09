Napoli, due parcheggiatori abusivi allontanati grazie all'app YouPol

Poco dopo le 21.00 di ieri sera, gli agenti del commissariato di Polizia San Paolo sono intervenuti in Viale Kennedy per la segnalazione di un cittadino, che in modo del tutto anonimo, grazie all’applicazione YouPol, ha segnalato la presenza di due uomini intenti ad esercitare la professione di “parcheggiatore abusivo”. All’arrivo della Polizia i due, posizionati uno nei pressi della fermata della cumana e l’altro nei pressi del parco giochi, sono stati bloccati e controllati.



Ad entrambi, napoletani di 35 e 55 anni, è stato notificato l’ordine di allontanamento di cui alla recente normativa, e gli stessi sono stati sanzionati amministrativamente. L’applicazione Youpol, nata per segnalare casi di bullismo e spaccio di droga, si è resa indispensabile anche in questo caso, consentendo ad un solerte cittadino di segnalare quello che stava accadendo e alla Polizia di Stato di intervenire. La Questura di Napoli invita i cittadini ad utilizzare questa preziosa App e a collaborare con le Forze dell’Ordine per segnalare fatti criminosi ai quali si trovino ad assistere o ad essere vittime.

Sabato 1 Settembre 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 18:48

