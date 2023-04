Napoli, coltelli e mazze da baseball: due persone denunciate

Stanotte in via Sopramuro la polizia ha trovato un uomo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm.

L’uomo, un 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Poco dopo, in via Giuseppe Cotronei, gli agenti hanno fermato un’auto con tre persone a bordo il cui conducente, identificato per un 26enne napoletano, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball della lunghezza di circa 60cm ed è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.