Napoli, due ragazzini arrestati per tentato omicidio

In carcere due minori ritenuti responsabili di tentato omicidio e porto di oggetti atti a offendere in danno di un altro minore. In particolare, lo scorso 3 agosto, i destinatari del provvedimento, a seguito di un litigio per futili motivi avvenuto nel quartiere Marianella di Napoli, avrebbero aggredito a calci la vittima, rimpendogli l’incisivo sinistro, e sferrandogli 5 coltellate, procurandogli lesioni toraciche.