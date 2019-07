Napoli, turisti canadesi rapinati a piazza Garibaldi: arrestati i due ladri romeni

Domenica 28 Luglio 2019, 13:48

Questa notte i falchi della Squadra Mobile e gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato Linguarar Gheorghe e Rostas Orsovan, cittadini romeni di 31 e 35 anni, per rapina aggravata e lesioni.I poliziotti sono intervenuti presso un albergo di piazza Garibaldi allertati da un cittadino canadese che affermava di essere stato rapinato insieme al cugino nei pressi di vico Scassacocchi.Gli scippatori, dopo aver colpito in viso le vittime, avevano asportato la somma di 3.500 euro e uno smartphone.Gli agenti, grazie alla dettagliata descrizione dei due canadesi e alle serrate ricerche nella zona, hanno poco dopo rintracciato ed arrestato i due romeni che cercavano di eludere il controllo confondendosi in un gruppo di connazionali.