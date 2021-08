Napoli, antincendio difettoso nella stazione Duomo: nuovo stop per riparare il guasto

Come ha aperto (a mezzo orario visto che funziona dalle 13 in poi) così richiude ma solo per un giorno. Si tratta della stazione Duomo e non solo. Domani da inizio corse e fino alla sera la metro, Linea 1, è in funzione da Dante a Piscinola. Restano chiuse dunque Toledo, Municipio, Università e Garibaldi. Una scelta necessaria per poter risolvere la questione dell'impianto anticendio proprio della stazione Duomo dove in due distinte occasioni (la prima nel tardo pomeriggio del giorno dell'inaugurazione il 6 agosto scorso, la seconda il giorno dopo ma non è stato necessario chiudere) è scattato all'improvviso allagando la stazione. Sarebbe un problema alle valvole del sistema che fa scattare i veli d'acqua.

