Regge il senso unico pedonale su via San Gregorio Armeno; regge ed è anche determinante per la stradina dei pastori dove, finalmente, le persone riescono a passare senza restare bloccate nella ressa e possono anche fermarsi ad osservare le meraviglie create dai maestri pastorai e ad acquistare qualcosa.

APPROFONDIMENTI Borrelli: «Rita De Crescenzo balla davanti alla caserma dei carabinieri, pronta denuncia per vilipendio» Napoli, Pianura: sorpreso con i fuochi d'artificio, denunciato un 45enne napoletano Pozzuoli, sagra di Natale e laboratori per bambini

Tutt’intorno alla strada a senso unico pedonale, però, ci sono migliaia di turisti che continuano a rimanere intrappolati nella calca. Via San Biagio è un budello reso ancora più impercorribile per via dei tavolini e delle bancarelle, via dei Tribunali è un ininterrotto fiume di persone che riempie ogni spazio possibile, come sulla metropolitana all’ora di punta.

Per fare fronte al previsto assalto dei turisti, il Comune s’è attrezzato bene. I visitatori, nel Centro Storico, non si sento o mai abbandonati: ad ogni passo c’è la presenza di un agente della polizia municipale, c’è un presidio di pronto soccorso medico, ci sono i ragazzi con le pettorine da tutor dei turisti capaci di rispondere ad ogni domanda e di indirizzare chi ha bisogno di indicazioni.

Accolti con favore anche i bagni chimici grazie ai quali è stato riempito un vuoto della città, quello dei bagni pubblici, che in passato era stato segnalato come “grave disagio” da parte dei turisti.

Ovviamente ci sono anche i momenti di difficoltà, inevitabilmente generati dalla presenza contemporanea di migliaia di persone nello stesso luogo allo stesso momento: qualche lievissimo momento di tensione nei punti più bloccati delle stradine, pochi turisti che sentono l’oppressione claustrofobica della ressa e chiedono ospitalità in bar e negozi lungo le strade. Nulla di più, però, ché l’aria di festa riesce a rendere tutto accettabile.

Nonostante il caos, Napoli riesce a stupire i visitatori. «È esattamente quel che ci aspettavamo e che volevamo vivere», spiega sorridendo Luisa da Como che sorride anche mentre viene stritolata dalla folla. Nel suo gruppo c’è anche Mario che, invece, è contrito perché è a Napoli da due giorni «eppure non ho ancora visto uno scooter con tre persone a bordo senza casco. Mi avevano detto che avrei visto intere famiglie abbarbicate su un ciclomotore. Io vedo solo ragazzi da soli con il casco».

Preoccupata Alessia che viene da Tropea ed è in visita a Napoli con marito e due figli piccini. La donna cerca salvezza per la sua famiglia sulle scale della basilica di San Paolo, poi si volta corrucciata: «Per andare al Cristo Velato dobbiamo per forza camminare in mezzo a questa marea di persone?».



Nel mezzo del lungo e intenso week end dell’Immacolata c’è già il tempo per fare un primo bilancio sul giro d’affari generato dall’assalto delle duecentomila persone che hanno scelto Napoli per la breve vacanza prenatalizia. Data per assodata la quasi totale occupazione dei posti letto disponibili in città, dai grandi alberghi ai B&B, in cima alla lista dei settori commerciali che stanno macinando grandi introiti c’è il settore del food: pizzerie ristoranti e, soprattutto, take away del centro storico preparano cibo a ciclo continuo e registrano vendite da capogiro. Meno soddisfatti i commercianti generici i quali sostengono che la grande affluenza di persone non produce vendite adeguate: «Si fermano alle vetrine, entrano in pochi», sorride Carlo dalla sua bottega su San Biagio dei Librai.

I turisti, soprattutto gli italiani, meno gli stranieri, sono tenacemente attratti dalle bancarelle degli abusivi. Vanno a caccia delle griffe fasulle, tentano di portarsi a casa merce che sembra vera e firmata, sicché prendono d’assalto le lenzuola che gli abusivi gettano in terra con borse, occhiali e qualsiasi altro prodotto, sperando di concludere la vacanza con un acquisto ad effetto da mostrare a parenti e amici al rientro.